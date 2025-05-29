Власти некоторых стран Азии призвали людей снова носить маски из-за COVID

В Азии власти некоторых стран призвали жителей снова носить маски из-за роста заболеваний COVID-19.

В частности, с таким призывом выступили Министерство здравоохранения и Агентство по инфекционным заболеваниям Сингапура, передает Nikkei.

«Как и в случае с другими эндемичными респираторными заболеваниями, периодические волны COVID-19 ожидаются в течение года», - заявили в ведомстве.

Среди других рекомендаций Минздрава Сингапура — пройти ревакцинацию людям старше 60 лет, а также тем, кто уязвим «с медицинской точки зрения»; минимизировать встречи и контакты с другими людьми, а также поездки.

В Сингапуре в конце апреля было выявлено 14 200 случаев заражения.

Также волна заболеваемости COVID накрыла Китай, где в апреле было подтверждено 168 507 случаев, в их числе 340 тяжелых случаев. Девять человек умерли. Китайские власти также обеспокоены и предлагают гражданам носить маски при поездках на большие расстояния, чтобы предотвратить новую пандемию, пишет Nikkei.

Таиланд сообщил о 187 031 случае COVID-19 с января по середину мая и 46 смертях от COVID. С 18 по 24 мая было зарегистрировано еще 53 597 случаев заражения.

Заместитель пресс-секретаря правительства Таиланда Анукул Прусанусак заявил, что правительство следит за распределением масок для лица, наборов для тестирования на антигены и дезинфицирующих средств для бинтов, чтобы убедиться, что у всех необходимых лекарств доступные цены.