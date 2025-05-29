Последнее обновление: 29.05.2025 18:00

На границе Беларуси с Польшей в очереди зафиксировано 390 легковушек

На границе Беларуси с Польшей в очереди зафиксировано 390 легковушек.

«Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в очереди находятся 390 авто. Сопредельная сторона за 24 часа приняла на свою территорию 33% легковушек от нормы», - говорится в сообщении Госпогранкомитета.

Также въезда в Литву перед погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) ожидают 70 единиц легкового транспорта.

По состоянию на 12:00 въезда в Латвию и Литву ожидают 790 грузовиков. Меньше всего фур за сутки проследовало в ЕС через литовский погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили лишь 6% транспорта от нормы, т.е. 31 из 500 авто.

Перед пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 420 фур, его сотрудники за 24 часа выполнили норму по пропуску болшегрузов на 13%.

Более 50 фур ожидают въезда в Латвию перед погранпереходом Патерниеки (Григоровщина). По данному маршруту в Евросоюз проследовал 41% транспорта.

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