Последнее обновление: 28.05.2025 18:00

Модернизированное первое отделение гастроэнтерологии открыли в 10-й больнице Минска

В столичной 10-й больнице открыли модернизированное отделение гастроэнтерологии № 1. Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.

По словам председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игоря Юркевича, отделение специализируется в том числе на раннем выявлении предопухолевых заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Отделение гастроэнтерологии № 1 является структурным подразделением «десятой» и на функциональной основе входит в состав Республиканского специализированного центра гастроэнтерологии. В отделении – 50 коек, имеются 3 одноместные палаты.

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