США приостанавливают новые собеседования на получение студенческих виз

Правительство США приказало посольствам и консульским отделам США по всему миру приостановить назначение новых собеседований для заявителей на студенческие визы.

Власти США рассматривают возможность обязать всех иностранных студентов, подающих заявления на обучение в США, проходить проверку в социальных сетях, цитируют местные СМИ телеграмму, датированную вторником и подписанную госсекретарем США Марко Рубио.

"С этого момента в рамках подготовки к расширению обязательной проверки и проверки в социальных сетях, консульские отделы не должны добавлять дополнительные места для записи на прием для получения студенческой или обменной визы, пока не будут выпущены дополнительные указания, которые мы ожидаем в ближайшие дни", -- говорится в телеграмме.

В телеграмме напрямую не указано, что именно будет проверяться в социальных сетях.

Правительство США ранее вводило некоторые требования по проверке социальных сетей, которые в основном были направлены на возвращающихся студентов, кто мог участвовать в протестах против действий Израиля в секторе Газа. Новый шаг является значительным расширением предыдущих подобных мер.

Приостановка собеседований может повлиять на тысячи иностранных студентов и потенциально может способствовать снижению числа иностранных студентов в высших учебных заведениях США, сообщают местные СМИ.

Правительство США использует различные правила для воздействия на университеты, особенно элитные и либеральные, такие как Гарвардский университет, и обвиняет их в том, что они позволяют антисемитизму процветать на территории кампуса. В то же время оно проводит иммиграционные репрессии, которые привели к арестам ряда студентов.