Илон Маск покидает администрацию президента США. Об этом он написал в своей соцсети (ранее Twitter).

Миллиардер и глава департамента эффективности правительства страны (DOGE) заявил, что срок его полномочий в Белом доме заканчивается, и поблагодарил Дональда Трампа.

«Поскольку мой срок полномочий в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за предоставленную мне возможность сократить расточительные расходы. Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни во всех органах государственной власти», - считает Илон Маск.

Накануне миллиардер сказал в интервью CBS, что разочарован «большим и красивым» законом Дональда Трампа по налогам и бюджету. По его мнению, документ подрывает усилия по сокращению расходов и приведет к росту бюджетного дефицита.

Напомним, Илон Маск назначен «специальным госслужащим» сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Теперь он планирует больше работать в своих компаниях, а DOGE посвящать лишь один-два дня в неделю.