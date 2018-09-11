Лукашенко: Я поручил выкорчевать эту заразу в сфере здравоохранения

Лукашенко признал наличие системной коррупции в здравоохранении и подтвердил, что поручил «выкорчевать эту заразу (ред. – коррупцию) до основания». По его словам, недавний хапун в медучреждениях – «мое поручение контролирующим и правоохранительным органам».

"С прошлого года мне стала поступать информация о том, что количество дел коррупционного характера в медицине резко возросло - почти в два раза. К сожалению, факты коррупции случаются везде, но в здравоохранении проблема стала не точечной, а сквозной, системной», - констатировал Лукашенко сегодня на совещании.

«Она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль - от частников, военнослужащих, государственных служащих до Министерства здравоохранения, а может быть и выше, следствие разберется. Мной была поставлена принципиальная и жесткая задача - не найти "стрелочников", а буквально выкорчевать эту заразу до основания, докопаться до главных организаторов этого беззакония. Так что не надо было ничего гадать, это было мое поручение контролирующим и правоохранительным органам. Причину я вам назвал", - подчеркнул белорусский правитель.

Лукашенко сообщил, что уже возбуждено 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств, почти 100 человек попали под следствие.

"Когда оно закончится, суд определит, кто и насколько виновен. Но те факты, которые вскрыты, сомнений не вызывают", - подчеркнул он.

Лукашенко похвалил КГБ за «спокойную и аккуратную работу».

"Я думаю, что и другие структуры могут этот опыт заимствовать, чтобы не ломать организации, не хватать кого попало, чтобы организации, насколько это возможно, работали, потому что там трудятся люди. А невиновные ни в коем случае не должны нести ответственности", - сказал белорусский правитель.

"Я хотел, чтобы все знали эту информацию и не было сетующих: "Зачем так жестко?". Это здоровье людей, и это большие деньги, которые мы вкладываем, и которые кое-кто решил прикарманить через цены на медтехнику и лекарства. Меньше всего я хочу, чтобы эти громкие правонарушения негативно повлияли на отношение общества к отечественному здравоохранению. Такие случаи ни в коей мере не должны бросать тень на честных и порядочных работников здравоохранения, врачей, медсестер. И естественно, порядочных людей в нашей системе большинство", - продолжил Лукашенко.

Он потребовал, чтобы никто не был наказан зря, ни в коем случае никто не смеет подозревать человека невиновного.

"Но тот, кто запутался в коррупционной паутине, - мы его оттуда вытащим и определим туда, где он должен быть. Ни для кого это не является секретом, я об этом говорю часто", - добавил Лукашенко.

Он отметил, что актуальность сегодняшнего совещания вызвана прежде всего необходимостью решения проблем, которые накопились в медицинской сфере.

"Их масштаб таков, что уже нельзя просто ограничиться новыми назначениями", - признал Лукашенко.