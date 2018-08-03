Последнее обновление: 03.08.2018 17:44

Первый зампред Белкоопсоюза приговорен к 7 годам лишения свободы

Первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза приговорен к 7 годам лишения свободы, с конфискацией имущества. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на суд Первомайского района.

Мужчина признан виновным в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. По решению суда, он также лишен права занимать определенные должности.

Второго фигуранта - его доверенное лицо - суд признал виновным в даче взятки и приговорил к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Первый зампред Белкоопсоюза с сентября 2015 года по апрель 2017-го в Минске в несколько приемов получил взятки на сумму более $2,4 тыс. от своего доверенного лица за принятие мер по погашению подразделениями Белкоопсоюза кредиторской задолженности перед фирмой. Были проведены расчеты с этой коммерческой структурой на сумму свыше Br360 тыс.

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