Лукашенко не возражает против кумовства и коррупции в БНБК

Сегодня Лукашенко провел совещание о состоянии дел в одном примечательном для нынешней Беларуси проекте, не постеснявшись публично сообщить об этом мероприятии.

Речь идет о Белорусской национальной биотехнологической корпорации, созданной в рамках инвестиционного проекта "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы", и содержащей явные следы коррупции, кумовства и не только.

Опубликованная в интернете информация ничуть не смутила белорусского правителя.

"Практически БНБК - это начало развития в стране биотехнологической отрасли, что больше всего меня и привлекает. Я уже говорил о высоких технологиях, и это не только IT-парк, не только космическая техника, которую мы научились производить, атомная электростанция, но и биотехнологии", - заявил Лукашенко.

Согласно проведенному Naviny.by расследованию, доля государства в предприятии с словами «белорусская» и «национальная» составляет всего 25%.

Еще 22,5% через шотландские оффшоры принадлежат Асылбеку Салиеву - племяннику бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева.

Еще 22,5% в корпорации принадлежит двум эмиратским компаниям — Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd, бенефициары которых неизвестны, но вполне могут оказаться и гражданами РБ.

Крупным китайским компаниям CITIC International Investments Ltd. и COFCO Corporation принадлежит 20% и 9%, соответственно. 1% в уставном фонде имеет российская компания «Вирен-Инвест».

Проект предусматривает строительство комплекса из 14 заводов на площади в 160 га в Пуховичском районе под Руденском. Его планируется завершить до 2032 года.

Общая стоимость проекта составляет 733 млн долларов. Основное финансирование осуществляется га счет средств связанного кредита Эксимбанка Китая на сумму $628 млн., предоставляемого под гарантии государства, несмотря на долю государства всего в 25%.

"Его (проекта) задача - производство и экспорт конкурентоспособной на мировом рынке продукции агропромышленного комплекса, что в результате позволит минимизировать импорт и максимально сократить количество посредников внутри страны. Кстати, специалисты меня информируют, что вроде бы этот процесс пошел", - сказал Лукашенко.

Процесс действительно пошел. Директором БНБК является Даниил Урицкий, в котором в Кыргызстане опознали бывшего премьер-министра Данияра Усенова. Топ-менеджерами в БНБК работают бывшая замминистра сельского хозяйства, представитель РБ в ЕАЭС, замглавы УДП РБ и не только Надежда Котковец, а также сын замглавы администрации президента Илья Снопков.

В ходе совещания Лукашенко особо отметил важность и сложность проекта…