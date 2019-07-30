Генпрокуратура РБ опротестовала оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ

Генпрокуратура РБ 29 июля подала протест на оправдательный приговор суда Первомайского района Минска в отношении главного инженера ОАО "Минский завод колесных тягачей" Андрея Головача.

Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на официального представителя ведомства Дмитрия Брылева.

Андрей Головач и еще несколько сотрудников предприятия были задержаны весной 2015 года по обвинению в получении взяток более чем на 180 тыс. рублей. Суд в феврале 2018 года оправдал Головача, но сразу после вынесения решения об оправдании его задержали в зале суда по подозрению в получении взяток на 192 тыс. долларов и 35 тыс. евро.

19 июля суд Первомайского района Минска полностью оправдал Андрей Головача, который к этому времени провел 50 месяцев под стражей.