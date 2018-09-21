Директор РУП "Белэнергосетьпроект" задержан за взятку

КГБ Беларуси 18 сентября задержал директора РУП "Белэнергосетьпроект" Андрея Короткевича при получении взятки в $20 тыс., сообщила пресс-служба КГБ Беларуси.

Посредником в получении незаконного денежного вознаграждения выступал замгендиректора РУП "Объединенное диспетчерское управление" Владимир Васильченков.

"Короткевич и Васильченков организовали противоправную схему по получению взяток от представителей коммерческих структур за создание условий для победы в конкурсах и включения в проекты оборудования поставщиков", - говорится в сообщении.

Подозреваемые в СИЗО КГБ Беларуси дали признательные показания.