Внешний госдолг Беларуси с начала года сократился на 1,1%, внутренний- увеличился на 0,2%

Государственный долг Беларуси на 1 августа 2018 года составил 42,1 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2018 года на 23,8 млн рублей, или на 0,1%.

Как сообщает Министерство финансов, внешний государственный долг по состоянию на 1 августа 2018 года составил 16,5 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 179 млн долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%.

В январе-июле 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 1506,9 млн долларов США: 600 млн долларов США – еврооблигации; 515,1 млн долларов США – правительства и банков России; 302,5 млн долларов США – банков Китая; 86 млн долларов США – МБРР; 3,3 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1592,2 млн долларов США: 800 млн долларов США – еврооблигации; 337,7 млн долларов США – банки Китая; 244,3 млн долларов США – правительство России; 176,6 млн долларов США – ЕФСР; 32,5 млн долларов США – МБРР; 0,7 млн долларов США – США; 0,4 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 августа 2018 года составил 9,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 16,5 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,2%.

За январь-июль 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 264,9 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 240,3 млн долларов США и 23,1 млн рублей.