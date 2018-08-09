Минфин РБ продал валютные облигации резидентам на 1,5 млн. евро

Минфин Беларуси провел сегодня дополнительный аукцион по размещению номинированных в евро облигациях 251 выпуска для юридических лиц, сумев привлечь лишь 1,517 млн. евро, сообщила пресс-служба ведомства.

«На аукцион подано 3 заявки от юридических и физических лиц с ценами от 100,285% до 100,286% от номинала на общую сумму 1,5 млн. евро. По результатам аукциона цена отсечения составила 100,285% от номинала. Фактический объем размещения составил 1 517 312,18 евро по ценам, заявленным участниками аукциона», - говорится в сообщении.

Размещение 251 выпуска с объемом эмиссии 30 млн. евро стартовало 12 июля, однако за месяц Минфин смог разместить бумаги на сумму 9,7 млн. евро.

Срок обращения бумаг 251 выпуска составляет 2317 дней, ставка процентного дохода – 3,7% годовых.