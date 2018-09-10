Беларусь хочет размещать гособлигации в России и Китае

Белорусские власти в поисках новых источников рефинансирования внешнего государственного долга планируют выйти на рынки России и Китая с государственными облигациями в объеме до 2 млрд. долларов.

Об этом в эфире белорусского ТВ заявил новый министр финансов РБ Максим Ермолович.

«В среднесрочной перспективе с локальных рынков - китайского, российского и иных - мы сможем привлечь заимствования в общей сумме до $2 млрд", - сказал Ермолович.

«Мы идем на новые рынки с заимствованием с тем, чтобы часть долга рефинансировать, обеспечив профицит бюджета… 75% долга будем рефинансировать", - уточнил министр.

Ермолович также пояснил, что как понимать «среднесрочную перспективу»: в 2019 году размещение суверенных бондов на рынках Китая и России не планируется.