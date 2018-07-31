Нацбанк РБ разместил валютные облигации на 12,2 млн. долларов

Нацбанк Беларуси 31 июля 2018 года провел очередной аукцион процентных ставок по размещению валютных облигаций со сроком обращения 365 дней.

К аукциону были допущены заявки, содержащие 6 предложений от 5 участников со ставками от 3,8368% до 3,9901% годовых на общую сумму 22,1 млн. долларов США, сообщила пресс-служба регулятора.

«Принято решение установить фактический объем размещения в сумме 12,2 млн. долларов США, средневзвешенная ставка составила 3,8842% годовых, удовлетворено 5 предложений от 4 участников», - говорится в сообщении.

Очередной аукцион по размещению валютных облигаций с объемом выпуска не более 40 млн. долларов США пройдет 14 августа 2018 года.

В ходе предыдущего аукциона, 17 июля текущего года, Нацбанк РБ разместил валютные облигации на сумму 17,8 млн. долларов США, средневзвешенная ставка составила 3,8368% годовых.