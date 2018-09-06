ЕАБР обещает Беларуси 6-й транш кредита ЕФСР в течение месяца

Беларусь получит шестой транш ЕФСР в сумме $200 млн. в течение месяца, сообщил сегодня заместитель председателя правления ЕАБР Андрей Крайний.

"Это вопрос совершенно технический. Сейчас идет оформление документов, думаю, что в течение месяца уж точно деньги будут выданы", - сказал Крайний, которого цитирует БелТА.

Что касается седьмого транша, то условия по нему будут уточняться. Есть перечень процедур, которые нужно выполнить, пояснил он.

Крайний также отметил, что на рассмотрении банка находится проект на $100 млн по финансированию производства комплектующих на МТЗ.