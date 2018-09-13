Беларусь запускает практическую реализацию крупного агропроекта с Китаем

Белорусские власти переходят к практической реализации крупного агропроекта с Китаем, следует из ряда принятых накануне постановлений Совмина РБ.

Речь идет о создании высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла в 2016-2032 годах. Реализация проекта осуществляется льготного кредита правительства Китая в сумме 2 540 млн китайских юаней.

В частности, своим постановлением №657 от 11 сентября 2018 года Совмин распорядился, что реализует упомянутый инвестпроект Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК). Банком-агентом по обслуживанию кредита определен Белагропромбанк.

Контроль за процессом возложен на Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а за целевым использованием и своевременным погашением кредита и уплатой процентов - на Белагропромбанк, Минсельхозпрод и Минфин. Персональную ответственность за реализацию проекта, целевое использование и своевременное погашение кредита будут нести директор БНБК и министр сельского хозяйства и продовольствия.

Примечательно, что Минфину поручено рассчитываться по кредиту за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на текущий и последующие финансовые годы на обслуживание и погашение внешнего госдолга.

Кроме того, на текущем этапе, пока еще не началось освоение китайских денег, Совмин распорядился подбросить деньжат Белорусской национальной биотехнологической корпорации, причем за счет белорусских налогоплательщиков.

Постановлением №661 от 12 сентября 2018 года Минфину РБ поручено в 2018 году внести в виде денежного вклада в уставный фонд ЗАО ”Белорусская национальная биотехнологическая корпорация“ 5 000 506 рублей за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда 714 358 акций этого общества в период проведения закрытой подписки.