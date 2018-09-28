Беларусь снижает внешний госдолг за счет роста внутреннего

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 сентября 2018 года составил 16,6 млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на 173,1 млн. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,0%, сообщил сегодня Минфин РБ.

На погашение и обслуживание внешнего государственного долга с начала 2018 года потрачено 1637,0 млн. долларов США, в том числе: 800,0 млн. долларов США – еврооблигации; 337,7 млн. долларов США – банки КНР; 281,8 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации; 176,6 млн. долларов США – ЕФСР; 39,8 млн. долларов США – МБРР; 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США; 0,4 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

За этот же период власти страны привлекли внешние государственные займы на сумму 1 632,5 млн. долларов США для рефинансирования госдолга: 613,9 млн. долларов США – Правительство и банки России; 600,0 млн. долларов США – еврооблигации; - 314,0 млн. долларов США – банки КНР; 100,6 млн. долларов США – МБРР; 4,0 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2018 года составил 9,5 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 373,2 млн. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 4,1%.

За январь-август 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 270,9 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 241,5 млн. долларов США и 23,1 млн.рублей.

Государственный долг Республики Беларусь на 1 сентября 2018 года составил 44,0 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 1,8 млрд. рублей, или на 4,3%.