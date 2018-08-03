Минфин РБ разместил валютные бумаги на сумму 0,099 млн. евро

Третья попытка Минфина РБ продать населению номинированные в евро облигации не увенчалась успехом: объем доразмещения 2 августа валютных облигаций 251 выпуска составил 99 223,1 евро, сообщила пресс-служба Минфина РБ.

«На аукцион подано 3 заявки от физических лиц с ценами от 100,214% до 100,23% от номинала на общую сумму 99 тыс. евро», - говорится в сообщении.

Размещение 251 выпуска стартовало 12 июля 2018 года, а 26 июля Минфин провел дополнительное размещение, сумев с 2-х попыток продать населению облигации на сумму в 8,1 млн. евро.

«Неразмещенный остаток валютных облигаций выпуска №251 составляет 21 809 000 евро и будет доразмещен в торговой системе БВФБ 9 августа 2018 года», - сообщил Минфин.

Объем 251 выпуска валютных гособлигаций с купонным доходом составляет 30 млн. евро, срок обращения – 2 317 дней, процентная ставка - 3,7% годовых.