Нацбанк РБ привлек $21 млн. через валютные облигации

Нацбанк Беларуси провел аукцион по размещению валютных облигаций со сроком обращения 365 дней, сумев привлечь 31 млн. долларов, необходимых для рефинансирования валютных обязательств регулятора перед банками и субъектами хозяйствования (читай – внутренний госдолг).

«К аукциону были допущены заявки, содержащие 10 предложений от 8 участников со ставками от 3,7980% до 4,2492% годовых на общую сумму 31,0 млн. долларов США. Принято решение установить фактический объем размещения в сумме 21,0 млн. долларов США, средневзвешенная ставка составила 3,8896% годовых, удовлетворено 8 предложений от 6 участников», - сообщил Нацбанк РБ.

28 августа Нацбанк проведет очередной аукцион в надежде привлечь до 40 млн. долларов.