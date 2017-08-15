Беларусь продолжит общеобразовательное издевательство над детьми

Белорусские власти затеяли возврат к пятибалльной системе оценки знаний, что лишь усугубит ситуацию в общеобразовательной системе страны на фоне ежегодных изменений и поправок.

"Десять лет как в стране введена десятибалльная система обучения. Много вопросов стоит по десятибалльной системе. Это и иногда бывает субъективизм в оценке. И у нас нет неудовлетворительной оценки. Потому что один балл - это тоже оценка знаний. Раньше понимали - единица, двойка - это неудовлетворительные оценки. Поэтому надо вынести на обсуждение общественности. Может быть, и вернуться к пятибалльной системе", - заявил вице-премьер Василий Жарко по итогам рабочей встречи с Лукашенко.

"Чтобы каждый понимал: четыре, значит, четыре. Пять, значит - отличник. Нет субъективизма. Что такое 4 с минусом, 4 и 4 с плюсом - 6, 7, 8. Где грань между шестеркой и семеркой, семеркой и восьмеркой?"

Лукашенко сказал, что этот вопрос необходимо очень хорошо обсудить. Но белорусского правителя больше волновала тема одинаковых детей.

"Формула одна - чтобы 1 сентября дети были одинаковые. Не в том плане, что они должны быть одеты в черно-белые переднички, гольфы или платьица. А чтобы не выделялись дети из семей, которые не так богаты сегодня. Мы должны одеть достойно к 1 сентября всех детишек", - потребовал Лукашенко.

А одинаковым детям нужны новые учебники.

"В этом плане также вопрос первостепенной важности - обновление учебных программ и учебники. Никакой проблемы в этом не вижу. Даже в сроках. Мы ведь не заново создаем учебники, учебные программы. В основном это нормальные учебные программы и учебники. Но некоторые темы, как обнаружилось, надо корректировать", - поставил Лукашенко задачу в основном в 2018 году завершить издание новых учебников и доработку учебных программ.

"По каждому учебнику можно создать группу. К этому надо привлечь больше практиков, а не академиков. Но и от академиков отказываться нельзя, потому что это люди, которые, образно говоря, находятся наверху знаний", - заключил он.