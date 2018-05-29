Глава ФРБ Сент-Луиса призвал к осторожности при дальнейшем повышении ставок

Процентные ставки в США, возможно, уже достигли “нейтрального” уровня, который не может ни стимулировать, ни сдерживать экономическую активность, сказал во вторник президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, призвав проявлять осторожность в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Буллард в очередной раз заявил о том, что инфляционные ожидания остаются немного ниже целевого ориентира ФРС в 2 процента и что рост процентных ставок по всему миру сдерживается долгосрочными экономическими и демографическими тенденциями.

Американский центробанк, как ожидается, поднимет ставки в июне и продолжит постепенно повышать их - возможно, до середины следующего года.

Однако есть “несколько причин для осторожности” в отношении дальнейшего повышения ставок, сказал Буллард, который ранее утверждал, что Федрезерву следует приостановить цикл ужесточения монетарной политики, пока не станет очевидным ускорение экономического роста и инфляции.

Если текущая политика находится на нейтральном уровне, “возможно, нет необходимости менять ставку”, чтобы удерживать экономику вблизи целевого уровня ФРС, сказал Буллард.

Пауза в дальнейшем повышении ставок, по его мнению, позволит улучшить инфляционные ожидания и сделает более вероятным достижение целевого показателя инфляции.

Буллард отметил также, что Федрезерву сложно повышать ставки существенно, пока Банк Японии и Европейский центробанк проводят аккомодативную денежно-кредитную политику.

В то же время у американского ЦБ есть достаточно инструментов и вариантов политики на случай, если экономика США вступит в рецессию, сказал он.