Последнее обновление: 14.06.2018 11:36

ФРС США повысила базовую ставку второй раз за год

Категории: США Банки

Федеральная резервная система США по итогам двухдневного заседания в среду, 13 июня, сообщила о решении повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1,75 - 2,0 процента.

В текущем году это уже второе повышение ставки. В марте планка поднялась на 0,25 процентного пункта - до 1,5 - 1,75 процента годовых.

Нынешнее повышение ставки не было неожиданным. Теперь ФРС ожидает в общей сложности четырех повышений ставки в 2018 году (включая мартовское и нынешнее) против ожидавшихся в марте трех повышений.

Отмечается, что это стало результатом изменения мнения всего одного члена Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC): теперь восемь членов комитета считают оправданным еще два подъема ставки до конца года, а семь придерживаются мнения, что еще одного повышения будет достаточно.

Прогноз на 2019 год предусматривает три подъема ставки, и еще одно ожидается в 2020 году.

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