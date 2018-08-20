Фондовые индексы АТР в основном выросли по итогам торгов

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в понедельник, исключением стал японский индикатор.

Опасения инвесторов по части торгового спора США и Китая, а также турецкого кризиса ослабевают, их внимание смещается к политике Федеральной резервной системы (ФРС).

Сводный индекс рынков акций региона MSCI Asia Pacific увеличился по итогам торгов на 0,4%. Наибольший подъем показал индонезийский фондовый индикатор Jakarta Composite, подскочивший на 2,2%.

Гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%, китайский Shanghai Composite - 1,1%, южнокорейский KOSPI - менее 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%, японский индекс Nikkei 225 потерял 0,3%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный симпозиум экономистов и представителей мировых центробанков в Джексон-Хоуле, который проводит Федеральный резервный банк (ФРБ) Канзаса 23-25 августа.

Кроме того, 22 августа Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) обнародует протокол заседания от 31 июля - 1 августа.

"Опасения в отношении торгового спора Вашингтона и Пекина, а также турецкого кризиса ослабли на этой неделе в связи со смещением внимания в сторону Федрезерва", - отмечает аналитик IG Group в Сингапуре Цзиньи Пань.

Ключевым фактором для динамики азиатских рынков, по словам эксперта, будет направление курса доллара США.

Газета The Wall Street Journal сообщила в пятницу со ссылкой на источники в официальных кругах США и КНР, что Вашингтон и Пекин работают над созданием дорожной карты для переговоров, которые положат конец их противостоянию в торговой сфере. Таким образом, по данным газеты, ведется подготовка к встречам, которые пройдут на уровне глав двух государств в ноябре.

На этой неделе офис торгового представителя США проведет слушания по вопросу о введении дополнительных пошлин на товары китайского экспорта объемом $200 млрд.

"Трейдеры будут внимательно следить за ходом слушаний по торговым вопросам", - говорит аналитик Daiwa Securities в Токио Казухиро Такахаси.

Сильная иена затрудняет ситуацию для японских компаний, добавил эксперт.

Акции японских экспортеров подешевели в понедельник. Стоимость бумаг Sony опустилась по итогам торгов на 0,7%, Nidec - на 0,5%, Panasonic - на 0,6%, Toyota - на 0,6%.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на источники, китайские госфонды в понедельник поддержали рынок за счет активизации покупки акций "голубых фишек".

Их целью была стабилизация рынка, а не взвинчивание цен акций, сообщили источники.

Котировки акций китайских авиакомпаний Air China, China Southern и China Eastern выросли в Шанхае в понедельник соответственно на 2,4%, 3,8% и 2,1%.

Стоимость бумаг китайского интернет-гиганта Tencent в Гонконге подскочила на 4,1% к закрытию рынка в Гонконге.

Акции CEC International Holdings, владеющей успешной розничной сетью в Гонконге, подорожали на 91% по итогам торгов в понедельник. Накануне компания сообщила, что ее основатель и главный исполнительный директор Лам Вай Чун скончался в больнице в возрасте 60 лет.

Тем временем газета Apple Daily сообщила, что другой ритейлер - Best Mart 360 - заинтересован в покупке CEC менее чем за 1 млрд гонконгских долларов ($127 млн).