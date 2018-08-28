Азиатские фондовые рынки завершили торги на подъеме

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили ростом торги во вторник на новости, что США подписали новое торговое соглашение с Мексикой.

Как стало известно накануне, США и Мексика достигли соглашения о будущем североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). При этом главный советник президента США Дональда Трампа по вопросам экономики Лоуренс Кадлоу в интервью телеканалу Fox заявил, что Д.Трамп хочет заключить "хорошее соглашение" с Канадой, и США также "готовят кое-что" для ЕС.

Вместе с тем эксперты предупреждают, что изначальный всплеск оптимизма по поводу соглашения с Мексикой едва ли сохранится надолго, потому что впереди Штаты ждут сложные переговоры с Китаем и другими странами.

"Превратится ли этот технический отскок в ралли в среднесрочной перспективе, зависит от направления курса доллара и хода переговоров между США и их основными торговыми партнерами", - говорит аналитик CMC Markets Singapore Маргарет Янг.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific повысился на 0,4%, до 166,46 пункта. Индикатор вырос по итогам третей сессии подряд, причем подъем был зафиксирован в 7 из 10 отраслевых подгрупп индекса.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,2%, более широкий Topix прибавил 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%, южнокорейский Kospi - 0,2%, индийский BSE Sensex - 0,39%, сингапурский FTSE Straits - на 0,8%.

Гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%, однако китайский Shanghai Composite снизился на 0,1% на комментариях Д.Трампа о том, что сейчас неподходящее время для торговых переговоров с Китаем.

Во вторник активно подорожали акции морских перевозчиков, сталелитейных компаний и автомобилестроительных концернов.

Цена бумаг Mitsui OSK Lines увеличилась на 2,1%, Nippon Steel - на 0,6%, Toyota - на 0,9%, Honda - на 1,3%.

Котировки акций китайского интернет-гиганта Tencent повысились на 1,2%, производителя оптики Sunny Optical - на 2,2%.

Китайские энергетические компании также продемонстрировали неплохую динамику: в частности, бумаги угольной компании Shenhua подорожали на 2,7%.

Южнокорейская Samsung Electronics увеличила капитализацию на 0,13%.

Рыночная стоимость австралийской компании Blackmores, производящей витамины и пищевые добавки, подскочила на 11,5% благодаря сильной квартальной отчетности.

Тем временем второй по капитализации страховщик Азии Ping An Insurance потерял 0,1%.