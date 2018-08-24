Азиатские фондовые индексы в основном выросли, в лидерах - Япония

Азиатские фондовые индексы в основном выросли в пятницу, японский рынок возглавил подъем благодаря ослаблению иены.

Переговоры представителей США и Китая, призванные помочь странам преодолеть разногласия в торговой сфере, завершились в Вашингтоне в четверг без видимых сигналов прогресса, что ослабило вероятность скорого заключения соглашения двумя государствами, пишет MarketWatch.

Китай, однако, назвал состоявшийся раунд переговоров откровенным и полезным. В сообщении министерства коммерции КНР говорится, что "делегации двух стран провели конструктивные и откровенные переговоры по вопросам двусторонней торговли, представляющие взаимный интерес".

Сводный индекс фондовых рынков региона MSCI Asia Pacific опустился в пятницу менее чем на 0,1%, за неделю он прибавил 0,7%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%.

Иена продолжила дешеветь относительно доллара США четвертую сессию подряд на фоне сигналов готовности Федеральной резервной системы (ФРС) продолжать подъем базовой процентной ставки. Ослабление японской нацвалюты поддержало акции местных экспортеров.

Пара доллар/иена торгуется в пятницу на уровне 111,38 иены по сравнению с 111,29 иены накануне.

"Благодаря тому, что Федрезерв намерен продолжать повышение ставки, нам не стоит опасаться неожиданного скачка курса иены, - цитирует агентство Bloomberg аналитика Daiwa Securities Co. в Токио Хидеюки Исигуро. - Прогнозы многих компаний основаны на курсе доллара на уровне 105 иен, и мы ожидаем улучшения ими годовых прогнозов прибыли".

Акции японского производителя электроники Sony прибавили 1,2% по итогам торгов в пятницу, Canon - 0,3%.

Котировки бумаг фармацевтических и финансовых компаний Японии также выросли. Стоимость акций Takeda Pharma подскочила на 2,1%, банка Mizuho Financial - на 0,5%.

Гонконгский рынок опустился на фоне слабых квартальных отчетов ряда крупных компаний.

Акции страховой компании AIA подешевели на 2,7%. Компания объявила о значительных списаниях, связанных с переоценкой стоимости активов из-за роста процентных ставок.

Бумаги China Life Insurance потеряли в цене 1,6% после публикации страховщиком финансовой отчетности.

Стоимость акций оператора казино Landing рухнула на 16% в связи с тем, что компания заявила, что не может найти своего председателя совета директоров и контролирующего акционера Ян Чжихуня.

Австралийский рынок колебался между ростом и снижением в пятницу после отставки премьер-министра страны Малкольма Тернбулла. Новым премьером Австралии стал бывший министр финансов страны Скотт Моррисон.