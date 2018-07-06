Индексы Китая, Гонконга закрылись в плюсе, несмотря на вступление в силу пошлин США

Акции Китая восстановили потери в пятницу, однако снизились по итогам недели из-за вступления в силу пошлин США на импорт китайских товаров.

Пекин в ответ на пошлины США на импорт китайских товаров стоимостью $34 миллиарда сообщил о введении тарифов на импорт некоторых видов американской продукции, еще больше обострив торговый спор двух крупнейших экономик мира.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 вырос на 0,7 процента до 3.364,86 пункта, индекс Shanghai Composite - на 0,46 процента до 2.746,48 пункта. Тем не менее CSI300 потерял 4,2 процента с начала недели, Shanghai Composite - 3,5 процента.

Участники рынка сообщили, что некоторые инвесторы скупают подешевевшие акции после распродажи на этой неделе, добавив, что рынок продолжает сталкиваться с серьезной неопределенностью.

Аналитики говорят, что прогноз для акций остается неустойчивым.

“Шансы на то, что Китай и США достигнут соглашения в отношении торговых вопросов, невелики, и опасения о торговой войне будут провоцировать неопределенность в долгосрочной перспективе как минимум в течение двух следующих лет”, - сказал аналитик Founder Securities Янь Вэйсяо, отметив существующую угрозу для китайских акций.

Гонконгские акции завершили торги ростом вслед за китайскими рынками.

Индекс Hang Seng прибавил 0,47 процента до 28.315,62 пункта, индекс China Enterprises вырос на 0,14 процента до 10.622,62 пункта.