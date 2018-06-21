Фондовые индексы стран АТР изменились разнонаправленно в четверг

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно в четверг, японский рынок вырос вслед за котировками акций экспортеров.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%, китайский Shanghai Composite - также 1,4%, южнокорейский KOSPI - 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 подскочил на 1%.

Акции японских машиностроительных компаний и производителей электроники подорожали в четверг вслед за ослаблением иены относительно доллара США.

Стоимость акций Sony подскочила на 1,5%, Fanuc - на 1,3%, Keyence - на 0,9%.

Бумаги Daikin Industries подорожали на 2,8%, Makita - на 2%.

Трейдеры продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая, где отмечается некоторый спад напряженности в отсутствие новых заявлений американского президента Дональда Трампа.

"Торговые трения несколько ослабли, поскольку Трамп не делал новых заявлений, в связи с чем уход инвесторов от рисков уменьшился", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Nomura Securities Co. в Токио Юичи Вако.

Это способствовало ослаблению иены и поддержало японский рынок акций, говорит эксперт.

Представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил в четверг, что Китай уверен в своей способности защитить интересы страны в торговом споре с США. И угрозы Вашингтона в плане новых пошлин для товаров китайского экспорта, по его мнению, работать не будут.

"Китай полностью готов к решительному ответу, с использованием различных контрмер - как качественных, так и количественных", - сказал Гао Фэн в ходе брифинга в Пекине.

Стоимость бумаг SoftBank подскочила на 4,6% после ежегодного собрания акционеров японской телекоммуникационной компании, прошедшего накануне в Токио. Главный исполнительный директор SoftBank Масаёси Сон заявил, что цены акций компании в значительной мере недооценивают ее активы.

Гонконгский рынок упал по итогам торгов. Стоимость акций страховой компании AIA опустилась на 2%, интернет-гиганта Tencent - на 0,9%.

Австралийский рынок продолжает расти: лидером подъема являются акции Commonwealth Bank of Australia, подорожавшие на 1,4%.