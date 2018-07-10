Большинство биржевых индикаторов АТР выросло по итогам торгов

По итогам торгов во вторник большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло благодаря сильным статданным из Китая.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,66%, более широкий Topix - на 0,25%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,02%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,44%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,47%, сингапурский FTSE Straits - на 1,42%.

Тем временем австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%, как и новозеландский NZX 50.

Капитализация японских финансовых компаний значительно выросла во вторник. Стоимость акций Mitsubishi UFJ Financial поднялась на 1,2%, Sumitomo Mitsui - на 0,8%, Mizuho Financial - на 0,3%.

Цена бумаг японского производителя электроники Canon поднялась на 0,7%, Panasonic - на 0,1%, Sony - на 0,2%.

Рыночная стоимость горнодобывающих компаний в индексе Nikkei 225 также растет: Mitsui Mining - на 1,2%, Mitsubishi Materials - на 0,7%, Sumitomo Metal Mining - на 2,6%.

Котировки бумаг Yahoo Japan подскочили на 11% на новости, что холдинговая компания Altaba (в которую вошли интернет-активы Yahoo) намерена продать треть японского подразделения местной компании SoftBank Group за примерно $2 млрд.

Бумаги китайского интернет-гиганта Tencent Holdings упали в цене на 2,3% после того, как аналитики Credit Suisse ухудшили прогноз для компании на ближайшие 12 месяцев ввиду замедления роста прибыли.

Тем временем цена акций южнокорейской Samsung Electronics повысилась на 1,5%.

Стоимость бумаг китайской Xiaomi Corp. в Гонконге подскочила на 13% во второй день после IPO. В первую сессию один из крупнейших мировых производителей смартфонов и другой потребительской электроники потерял 1,2% капитализации.

Темпы повышения потребительских цен в Китае в июне ожидаемо усилились до максимума с марта, при этом рост цен производителей ускорился второй месяц подряд из-за дорожающего сырья. Потребительские цены (индекс CPI) увеличились в прошлом месяце на 1,9% в годовом выражении после роста на 1,8% в апреле и мае. Эксперты в среднем прогнозировали июньскую инфляцию в КНР на уровне 1,9%

Рост цен производителей (индекс PPI) в Китае ускорился с 4,1% в годовом выражении в мае до 4,7% в июне. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 4,5%.

Также инвесторы ждут сезона корпоративной отчетности за 2-й квартал 2018 года.

"Для восстановления доверия потребуется время, но мы считаем, что сильные фундаментальные показатели способны оказать рынку акций поддержку, особенно с учетом текущих котировок, - говорит старший аналитик Goldman Sachs по Китаю Кингер Лау. - Рано или поздно люди займут более конструктивную позицию по китайским акциям".