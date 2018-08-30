Рынки акций АТР завершили в четверг в минусе

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упали в четверг вслед за Гонконгом и Шанхаем после четырех сессий роста подряд. Инвесторов тревожат возобновившиеся политические трения во многих регионах мира.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,2% в ходе торгов. Акции технологических компаний дорожают, но их подъем нивелируется падением котировок в телекоммуникационной и финансовой отраслях.

Гонконгский Hang Seng упал на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, Shenzhen Composite - на 1,5%.

Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,1%, более широкий Topix почти не изменился.

Южнокорейский KOSPI, индийский Sensex и австралийский S&P/ASX 200 снизились менее чем на 0,1%.

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в подрыве американских усилий по ядерному разоружению КНДР.

"Президент Трамп абсолютно уверен, что Северная Корея испытывает серьезное давление со стороны Китая из-за наших торговых разногласий с китайским правительством", - говорится в сообщении на сайте Белого дома, которое Д.Трамп затем процитировал в своем микроблоге Twitter.

Рост розничных продаж в Японии превысил ожидания рынка. В июле показатель увеличился максимальными темпами с декабря - на 1,5% в годовом выражении при прогнозировавшемся подъеме на 1,2%. Положительная динамика в розничном секторе сохраняется уже девять месяцев подряд.

Австралийский доллар подешевел после того, как данные об инвестициях компаний за II квартал оказались хуже ожиданий. Объем инвестиций сократился в апреле-июне впервые за 1,5 года - на 2,5% относительно предыдущего квартала, тогда как рынок в среднем ожидал повышения на 0,6%.

Новозеландский доллар опустился на 0,8-0,9% в парах со всеми основными валютами, поскольку индекс делового доверия в стране рухнул до минимума за 10 лет - минус 50,3 пункта в августе по сравнению с минус 44,9 пункта в июле.

Индийская рупия обновила исторический минимума в паре с долларом США на фоне повышения цен на нефть, который может усилить инфляцию и ухудшить бюджетные показатели Индии.

Курс акций японской нефтяной корпорации Inpex поднялся на 1,5% благодаря росту цен на нефть.

Акции китайского производителя автомобилей BYD подешевели на 2,8%. Компания сообщила о сокращении чистой прибыли в I полугодии на 72% и сохраняющихся проблемах.

Цены бумаг китайских страховщиков выросли на сообщениях о том, что госкорпорация China Securities Finance Corp. скупает акции в этой отрасли.

Капитализация китайских банков Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China снизилась более чем на 1%.

Котировки ценных бумаг южнокорейской Samsung Electronics выросли на 1,8%.