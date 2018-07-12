Азиатские рынки акций преимущественно завершили торги в зеленой зоне

По итогам торгов в четверг в Азии выросли практически все фондовые индексы региона - на ожиданиях, что власти США и Китая возобновят переговоры по торговым вопросам.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 повысился на 1,17%, более широкий Topix - на 0,46%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 2,16%, южнокорейский KOSPI - на 0,19%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,85%.

Из всех индексов стран АТР в минусе завершил торги только новозеландский NZX 50, потерявший 0,18%. Накануне он был в числе немногих индексов региона, выросших по итогам сессии.

В среду большинство азиатских индексов упало после того, как президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10 процентных пошлин на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд.

Торговый представитель США начинает 1,5-месячную процедуру общественного обсуждения списка китайских товаров, которые будут обложены новыми пошлинами. Эта процедура завершится 30 августа.

Новые пошлины США коснутся тысяч наименований товаров китайского экспорта, таких как продукты питания, табак, химические товары, уголь, сталь, алюминий, автомобильные покрышки, мебель, изделия из дерева, корма для животных, ковры, велосипеды.

"До вступления новых пошлин в силу остается порядка семи недель, и рынки останутся очень напряженными и нестабильными, пока власти США и Китая не вернутся за стол переговоров, - отметил глава отдела торговых операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе Oanda Corp. Стивен Иннс. - Как говорится, было бы желание, а возможность найдется".

Цена бумаг ZTE взлетела на 25% на информации, что китайский поставщик телекоммуникационного оборудования может возобновить сотрудничество с американскими компаниями.

Акции китайского банка ICBC выросли на 3,3%, Agricultural Bank of China - на 2,6%, Bank of China - на 2,2%. Бумаги страховщика AIA Group подорожали на 1%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,1%, менее крупного представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 1,4%.

Стоимость бумаг японского производителя лекарств Eisai увеличилась на 8%, производителя напитков Yakult Honsha - на 2,5%.

Цена акций китайской транспортной компании Cosco повысилась на 2%.

Котировки акций нефтяных компаний опустились вслед за падением цен на нефть накануне, которое стало рекордным за год для марки WTI и за 2 года - для Brent. Рыночная стоимость японской Inpex опустилась на 2,9%, китайской CNOOC - на 0,2%, австралийской Woodside Petroleum - на 0,9%.