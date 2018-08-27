Азиатские рынки акций завершили торги в зеленой зоне

Азиатские рынки акций выросли по итогам торгов в понедельник. Лидерами подъема стали фондовые индикаторы Китая и Гонконга благодаря сообщению о том, что Народный банк КНР (НБК) принимает меры для поддержки нацвалюты в отсутствие сигналов скорого урегулирования торгового конфликта с Вашингтоном.

НБК заявил вечером в пятницу, что банки, участвующие в фиксинге юаня, снова начали учитывать так называемый "контрциклический" фактор в своих расчетах, чтобы нивелировать крен в сторону девальвации юаня. Это было расценено трейдерами как сигнал того, что китайский ЦБ пытается остановить отток средств с фондового рынка, пишет MarketWatch.

"Информация о поддержке юаня улучшила настрой рынка, что стало основной причиной его подъема в понедельник", - отмечает аналитик Lianxun Securities Co. в Пекине Кан Чунли.

Кроме того, эксперты позитивно восприняли заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который подтвердил приверженность Федрезерва стратегии постепенной нормализации монетарной политики. "Комментарии Пауэлла показали, что ФРС вряд ли будет наращивать темпы повышения ставки, что очень удобно фондовым рынкам", - отмечает аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. в Токио Сейджи Арай.

"Американская экономика остается сильной в связи с высокими объемами потребления и инвестиций благодаря налоговой реформе. При этом сейчас можно не опасаться быстрого подъема ставки и негативных последствий такой политики, и это очень позитивно как для японской экономики, так и для глобальной экономики", - цитирует С.Арая агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индикатор Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличился по итогам сессии на 1,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил к закрытию рынка 1,9%, гонконгский Hang Seng - 2,2%, японский индекс Nikkei 225 - 0,9%, южнокорейский KOSPI - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.

Акции японских автопроизводителей показали существенный рост. Стоимость бумаг Kobe Steel поднялась на 1,4%, Sumitomo Metal - на 1,6%, Aichi Steel - на 1,1%.

Также подорожали акции автоконцернов и производителей электроники: Toyota - на 2%, Honda - на 1,4%, Sony - на 1,9%.

Акции Sinopec подорожали на 2,9% по итогам торгов в Шанхае в понедельник. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания КНР увеличила чистую прибыль в первом полугодии 2018 года до рекордного уровня благодаря повышению маржи нефтепереработки и подъему цен на нефть. Sinopec также сообщила, что увеличит промежуточные дивиденды на 60% - до 0,16 юаня на акцию.

Стоимость бумаг PetroChina, которой предстоит обнародовать финансовую отчетность позднее в этом месяце, подскочила на 3,6%.