Последнее обновление: 27.08.2018 17:21

Азиатские рынки акций завершили торги в зеленой зоне

Азиатские рынки акций выросли по итогам торгов в понедельник. Лидерами подъема стали фондовые индикаторы Китая и Гонконга благодаря сообщению о том, что Народный банк КНР (НБК) принимает меры для поддержки нацвалюты в отсутствие сигналов скорого урегулирования торгового конфликта с Вашингтоном.

НБК заявил вечером в пятницу, что банки, участвующие в фиксинге юаня, снова начали учитывать так называемый "контрциклический" фактор в своих расчетах, чтобы нивелировать крен в сторону девальвации юаня. Это было расценено трейдерами как сигнал того, что китайский ЦБ пытается остановить отток средств с фондового рынка, пишет MarketWatch.

"Информация о поддержке юаня улучшила настрой рынка, что стало основной причиной его подъема в понедельник", - отмечает аналитик Lianxun Securities Co. в Пекине Кан Чунли.

Кроме того, эксперты позитивно восприняли заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который подтвердил приверженность Федрезерва стратегии постепенной нормализации монетарной политики. "Комментарии Пауэлла показали, что ФРС вряд ли будет наращивать темпы повышения ставки, что очень удобно фондовым рынкам", - отмечает аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. в Токио Сейджи Арай.

"Американская экономика остается сильной в связи с высокими объемами потребления и инвестиций благодаря налоговой реформе. При этом сейчас можно не опасаться быстрого подъема ставки и негативных последствий такой политики, и это очень позитивно как для японской экономики, так и для глобальной экономики", - цитирует С.Арая агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индикатор Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличился по итогам сессии на 1,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил к закрытию рынка 1,9%, гонконгский Hang Seng - 2,2%, японский индекс Nikkei 225 - 0,9%, южнокорейский KOSPI - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.

Акции японских автопроизводителей показали существенный рост. Стоимость бумаг Kobe Steel поднялась на 1,4%, Sumitomo Metal - на 1,6%, Aichi Steel - на 1,1%.

Также подорожали акции автоконцернов и производителей электроники: Toyota - на 2%, Honda - на 1,4%, Sony - на 1,9%.

Акции Sinopec подорожали на 2,9% по итогам торгов в Шанхае в понедельник. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания КНР увеличила чистую прибыль в первом полугодии 2018 года до рекордного уровня благодаря повышению маржи нефтепереработки и подъему цен на нефть. Sinopec также сообщила, что увеличит промежуточные дивиденды на 60% - до 0,16 юаня на акцию.

Стоимость бумаг PetroChina, которой предстоит обнародовать финансовую отчетность позднее в этом месяце, подскочила на 3,6%.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование