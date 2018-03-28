Данные об американском ВВП усилили подъем доллара ко всем основным валютам

Курс доллара в среду усилил рост по отношению ко всем основным валютам после публикации позитивных данных о ВВП США.

Евро к 16:15 подешевел на 0,3% и стоил $1,2365 против $1,2403 на закрытие прошлой сессии. Курс доллара к японской нацвалюте повысился на 0,7% и составляет 106,11 иены против 105,34 иены во вторник.

К швейцарскому франку доллар подорожал на 0,6%, на 0,3% к фунту стерлингов, более чем на 1% к валютам Северной Европы.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,6%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,7%.

Министерство торговли США повысило оценку роста ВВП в четвертом квартале 2017 года с 2,5% до 2,9% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали пересмотра до 2,7%.

Более быстрому, чем ожидалось, росту в конце прошлого года способствовали расходы домохозяйств на услуги, инвестиции компаний и снижение негативного влияния товарно-материальных запасов.

Ослабление напряженности на Корейском полуострове способствует снижению иены и других защитных активов. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность к действиям, направленным на денуклеаризацию Корейского полуострова.

Снижение геополитической напряженности приводит к снижению интереса инвесторов к "безопасным гаваням", что, в свою очередь, стало причиной сокращения спроса на японскую нацвалюту.