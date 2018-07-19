Цены на золото обновили минимум 1 года на фоне укрепления доллара

Цены на золото обновили минимум одного года в четверг на фоне укрепления доллара после комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла, укрепивших ожидания относительно еще как минимум двух повышений ставки в США до конца 2018 года.

В 15.51 золото торговалось по $1.213,79 за тройскую унцию по сравнению с $1.226,43 за унцию при закрытии торгов в среду.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $14,5 до $1.213,4 за унцию.

Пауэлл, который во вторник и в среду представил Конгрессу полугодовой доклад о монетарной политике, сказал, что США, по его мнению, ждут несколько лет стабильного роста, а также указал на то, что риск, который для американской экономики представляет потенциальная торговая война, преувеличен.

Серебро торговалось по $15,20 за унцию по сравнению с $15,53 к закрытию торгов в среду, платина стоила $793,88 против $813,50, палладий - $882,18 против $906,50.