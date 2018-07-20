Последнее обновление: 20.07.2018 16:34

Цены на золото отступили от годового минимума, заявление Трампа ударило по доллару

Цены на золото отступили от минимума одного года в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп выразил озабоченность по поводу укрепления американской валюты и повышения процентной ставки ФРС США, что привело к снижению доллара.

В 15.19 золото торговалось по $1.225,32 за тройскую унцию по сравнению с $1.222,40 за унцию при закрытии торгов в четверг.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $0,6 до $1.224,7 за унцию.

Хедж-фонды и управляющие инвестициями сократили чистые длинные позиции в золоте на бирже Comex до минимума двух с половиной лет, что привело к снижению цен на драгоценный металл. Запасы золотых биржевых фондов (ETFs) сократились на 5,5 процента или 3,2 миллиона унций с середины мая.

Серебро торговалось по $15,35 за унцию по сравнению с $15,26 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $818,90 против $804,50, палладий - $881,72 против $869,50.

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