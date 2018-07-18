Цены на золото обновили годовой минимум из-за сильного доллара, падения цен на нефть

Цены на золото продолжили снижение в среду, опустившись до минимума одного года на фоне роста доллара и падения цен на нефть, но некоторые аналитики считают, что котировки драгоценного металла скоро перейдут к росту.

В 16.09 олото торговалось по $1.224,79 за тройскую унцию по сравнению с $1.227,12 за унцию при закрытии торгов во вторник.

Цены на золото снизились более чем на 10 процентов после с пика в $1.365,23 за унцию в середине апреля из-за укрепления курса доллара, повышения процентной ставки ФРС США и торговых конфликтов.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подешевели на $2,6 до $1.224,6 за унцию.

Цены на нефть сорта Brent опустились до минимума трех месяцев в среду после роста запасов в США, указавших на увеличение предложения и усиление опасений о снижении спроса.

Доллар растет в среду, достигнув полугодового пика к иене, благодаря оптимистичной оценке состояния экономики США главой Федрезерва Джеромом Пауэллом, которая усилила ожидания постепенного повышения ставок ФРС.

Серебро торговалось по $15,44 за унцию по сравнению с $15,54 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $807,00 против $812,50, палладий - $909,00 против $910,80.