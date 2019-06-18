Цены на золото подскочили к 14-месячному максимуму после комментариев Драги

Цены на золото во вторник поднялись до рекордной отметки более чем за год на фоне комментариев главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, усиливших ожидания смягчения монетарной политики в еврозоне.

Котировки золота на бирже в Нью-Йорке подскочили на 0,8%, до $1353,6 за тройскую унцию. Если цены удержатся на этом уровне, это станет максимумом с 11 апреля 2018 года, когда котировки золота достигли $1360 за унцию, пишет MarketWatch.

Выступая на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра, Драги сказал, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся.

Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов Центробанка, которыми он готов воспользоваться, приводит слова Драги агентство Bloomberg.

По словам главы ЕЦБ, риски, связанные с геополитикой, протекционизмом и уязвимостью развивающихся рынков, никуда не делись и оказывают особенно выраженное негативное влияние на производственную сферу.

Неопределенность перспектив мировой экономики и сохраняющиеся торговые разногласия между странами содействуют росту спроса на защитные активы, к которым относится и золото.

Евро подешевел на заявлениях Драги: по данным на 16:30 мск курс евро составляет $1,1203, что на 0,13% ниже уровня предыдущей сессии. Фондовый индекс Stoxx Europe 600 прибавляет в ходе торгов около 1,3%.

Во вторник стартует двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Тем не менее, на этой неделе экономисты не ждут от Федрезерва снижения ставки. Большинство экспертов прогнозирует, что ФРС уменьшит ставку не ранее июля.