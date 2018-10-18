Цены на золото вырастут на 2% в 2019 году, палладий подорожает на 13% -- Metals Focus

Средние цены на золото в 2019 году могут вырасти на два процента до $1.310 за унцию на фоне массового закрытия открытых в этом году коротких позиций, в то время как палладий может подорожать на 13 процентов до нового среднегодового рекорда в $1.120 за унцию, прогнозирует отраслевое аналитическое агентство Metals Focus.

Согласно опубликованному агентством накануне Precious Metals Investment Focus 2018/2019, цены на золото, в этом году остающиеся под давлением на фоне окрепшего доллара, в будущем году могут компенсировать часть потерь, в том числе благодаря возвращению части инвесторов с рынка акций после нынешнего фондового бума. Поддержка со стороны фундаментальных факторов выглядит ограниченной с учётом ожиданий небольшого роста добычи и сохранения структурного профицита на рынке, цитирует агентство своего аналитика Нила Мидера.

Серебро в среднем за будущий год может подорожать на 5 процентов до $16,9 за унцию, обойдя золото за счёт более глубокой просадки в этом году.

Платина, которая, согласно ожиданиям Metals Focus, в будущем году останется в профиците, может благодаря корреляции с золотом подорожать на 3 процента до $920 за унцию, в то время как флагман последних лет палладий, вероятно, опять обгонит остальные драгметаллы за счёт растущего спроса со стороны автопрома, сокращения наземных запасов и продолжающегося расширения дефицита.