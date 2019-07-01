Цены на золото упали до минимальной отметки за год

Цены на золото начали 3-й квартал со снижения, вновь опустившись ниже отметки $1400 за тройскую унцию, после того как США и Китай договорились о перемирии в торговой войне, что привело к ослаблению интереса инвесторов к безопасным активам.

Котировки золота на бирже в Лондоне к 11.03 снизились на 1,58% - до $1387,29 за унцию. Ранее они опускались на 1,8% - до $1384,08, неся наиболее существенные потери за год.

Золото, считающееся безопасным активом-убежищем, упало в цене после того, как президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в субботу в рамках саммита G20 в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры.

Напряженность в торговых отношениях США и Китая, наряду с перспективами смягчения денежно-кредитной политики мировых центробанков, в последние месяцы поддерживали спрос на безопасные активы.

25 июня цены на золото выросли до $1439.21, максимальной отметки с 2013 года, и завершили месяц ростом на 8%. Это лучший результат со времен референдума в Великобритании о выходе страны из Евросоюза, который состоялся в июне 2016 года, пишет Bloomberg.