Нефть дешевеет при росте недельных запасов в США

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду на фоне роста недельных запасов сырья в США.

К 8.25 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,42 процента до $71,86 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $67,7 за баррель, что на 0,56 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 481,8 юаня за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 629.000 баррелей до 410,7 миллиона против прогноза снижения на 3,6 миллиона баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA), выходящая сегодня вечером.