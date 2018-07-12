Нефтяные цены восстанавливаются после обвала накануне

Черное золото вчера продемонстрировало рекордное падение, вызванное опасениями по поводу эскалации конфликта между США и Китаем в торговой сфере.

По итогам торгов 11 июля стоимость (сентябрьского) контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне обвалилась на $5,46 (6,92%) и составила $73,40 за баррель.

Августовский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX рухнул на $3,73 (5,03%) и составил $70,38 за баррель.

Снижение стоимости WTI в среду было рекордным за год, Brent - почти за два.

Сегодня цены на нефть эталонных марок растут. Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:56 мск увеличилась на $1,3 (1,77%) - до $74,70 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,43 (0,61%) - до $70,781 за баррель.

"Неопределенность вокруг санкций против Ирана и торговой войны США с Китаем оказала большое влияние на рынок, - говорит старший экономист Mizuho Research Джун Инуе. - Если последствия торговых войн ощутят на себе развивающие страны и рост их экономики замедлится, это естественным образом снизит спрос и окажет давление на нефтяные котировки".

Между тем накануне министерство энергетики США сообщило, что товарные запасы нефти в США на минувшей неделе рухнули на 12,63 млн баррелей. Падение запасов стало рекордным с 2016 года.

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы, торгуемые на NYMEX, упали на 2,06 млн баррелей.

Добыча в Штатах не изменилась и осталась на рекордном уровне в 10,9 млн б/с, при этом импорт нефти сократился на 1,62 млн б/с, до 7,43 млн б/с.