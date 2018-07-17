Последнее обновление: 17.07.2018 12:10

Нефть начала торги вторника в минусе

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть снижаются утром во вторник после падения до 3-месячного минимума по итогам предыдущей торговой сессии.

К 9.07 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,22 процента до $71,69 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $67,85 за баррель, что на 0,31 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 481,6 юаня за баррель.

Разница в цене между бенчмарком на североамериканском рынке, нефтью WTI, и европейской эталонной маркой Brent, спред Brent-WTI, в понедельник составляла $4,77 за баррель.

По прогнозу Управления энергетической информации (EIA), добыча сланцевой нефти в США в августе вырастет на 143.000 баррелей в сутки к июлю до 7,47 миллиона баррелей в сутки.

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