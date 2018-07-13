Цены на нефть Brent в минусе, котировки WTI малоподвижны

Цены на нефть марки Brent умеренно снижаются утром в пятницу, а котировки WTI малоподвижны.

К 9.03 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,31 процента до $74,22 за баррель.

В среду фронт-фьючерсы Brent подешевели на $5,46 за баррель на фоне фиксации прибыли, что стало крупнейшим суточным падением с февраля 2016 года.

По мнению аналитика нефтяных рынков Reuters Джона Кемпа, причинами резкого снижения нефтяных котировок, помимо внешнего фона, стали позиционирование хедж-фондов и недостаток ликвидности.

Это циклический спад – как только цены перестают расти, они снижаются, а не держатся у пиков, считает Кемп. Очень резкое падение на рынках не идёт сразу вслед за пиком, а, как правило, после периода некоторого давления на цены.

Из-за сохраняющегося избыточного “бычьего” позиционирования по Brent фьючерсные контракты на европейский эталон остаются подвержены очередной волне фиксации прибыли, добавляет эксперт.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $70,34 за баррель, что на 0,01 процента выше предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 492,3 юаня за баррель.

Импорт нефти в Китай в июне снизился до полугодового минимума на уровне 34,35 миллиона тонн, или 8,36 миллиона баррелей в сутки, показали данные таможенной статистики страны.