Последнее обновление: 12.07.2018 17:38

Нефть продолжает дешеветь, невзирая на внушительное снижение запасов в США

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть продолжили снижение вечером в среду, невзирая на превзошедшее прогнозы сокращение недельных запасов сырья в США.

К 17.45 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 2,38 процента до $76,98 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $73,2 за баррель, что на 1,23 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) вечером держалась на уровне 505,4 юаня за баррель.

По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 12,63 миллиона баррелей до 405,25 миллиона против прогноза снижения на 4,5 миллиона баррелей.

Давление на котировки оказали планы США ввести дополнительные пошлины на товары из Китая общей стоимостью $200 миллиардов, считают аналитики. Ранее Вашингтон ввёл ввозные пошлины на товары из Китая на общую сумму $34 миллиарда.

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