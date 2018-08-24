Цена Brent превысила $76 за баррель

Цены на нефть активно поднимаются в пятницу и завершают неделю значительным ростом из-за опасения по поводу сокращения глобальных поставок топлива., при этом цена Brent поднялась выше $76 за баррель впервые с 11 июля.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:433 мск увеличилась на $1,28 (1,7%) - до $76,01 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,20 (1,8%) - до $69,03 за баррель.