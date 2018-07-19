Последнее обновление: 19.07.2018 10:25

Нефть Brent развернулась в минус после роста накануне, котировки WTI малоподвижны

Категории: Нефть Цены

Цены на европейский маркерный сорт нефти Brent умеренно снижаются утром в четверг, а котировки WTI малоподвижны.

К 9.02 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,25 процента до $72,72 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $68,72 за баррель, что на 0,06 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 485,6 юаня за баррель.

Накануне поддержку рынку оказали данные Управления энергетической информации (EIA) о снижении недельных запасов бензина и дистиллятов в США, тогда как противовесом стал неожиданный прирост запасов нефти.

По расчетам EIA, добыча нефти в США в отчётный период достигла рекордных 11 миллионов баррелей в сутки.

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