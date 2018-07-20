Последнее обновление: 20.07.2018 11:21

Цены на нефть в плюсе, но готовятся завершить снижением 3-ю неделю подряд

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть сдержанно растут утром в пятницу, но готовятся завершить неделю снижением на фоне опасений о грядущем избытке предложения и замедлении спроса.

К 8.37 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,30 процента до $72,80 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $69,72 за баррель, что на 0,37 процента выше предыдущего закрытия.

Сорт Brent готовится завершить неделю снижением примерно на 3,6 процента, WTI – на 2 процента.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром находилась на уровне 491,6 юаня за баррель.

Накануне поддержкой рынку стали слова представителя Саудовской Аравии в ОПЕК, который сказал, что Эр-Рияд думает в августе сократить экспорт нефти примерно на 100.000 баррелей в сутки к июлю.

“Невзирая на то, что баланс на мировом рынке в третьем квартале в целом хороший, мы по-прежнему ждём значительного сокращения запасов во втором полугодии в связи с крепким спросом и сезонными факторами”, – сказал он, добавив, что опасения насчёт того, что Саудовская Аравия и союзники собираются серьёзно “перенасытить” рынок, не имеют под собой оснований.

Среди факторов давления на нефтяные котировки аналитики называют сохраняющиеся опасения насчёт ослабления спроса на сырьё в связи с неутихающим торговым конфликтом США и Китая, а также возвращение в работу ранее простаивающих производственных мощностей.

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