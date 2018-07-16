Последнее обновление: 16.07.2018 11:30

Нефть начала неделю снижением

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть снижаются утром в понедельник на фоне ослабевших опасений о дефиците сырья на мировом рынке.

К 8.30 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,64 процента до $74,85 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $70,54 за баррель, что на 0,66 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 495,5 юаня за баррель.

Игроки рынка также ждут саммита президентов США и России, которые встречаются сегодня в Хельсинки.

Как сообщило агентство Bloomberg, США рассматривают возможность “распечатать” свои стратегические резервы нефти, если наращивания предложения другими производителями окажется недостаточно для предотвращения роста цен на сырьё.

Стратегические резервы США оцениваются на уровне около 660 миллионов баррелей.

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