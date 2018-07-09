Последнее обновление: 09.07.2018 13:30

Нефть начала неделю в плюсе, невзирая на рост числа буровых в США

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть растут утром в понедельник, так как внимание игроков рынка переключилось на выравнивание баланса глобального спроса и предложения.

К 9.00 МСК фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,70 процента до $77,65 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $74,17 за баррель, что на 0,5 процента выше предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 497,6 юаня за баррель.

По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы на распределительном центре в Кушинге, штат Оклахома, за неделю опустились до минимального уровня за 3,5 года.

В то же время число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе выросло на 5 штук до 863, показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Опасения относительно влияния неутихающего торгового конфликта США и Китая на нефтяные котировки в какой-то степени ослабли, считают аналитики.

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