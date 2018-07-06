Цены на нефть держатся в плюсе после снижения накануне

Цены на нефть сдержанно растут утром в пятницу после снижения накануне, спровоцированного увеличением недельных запасов сырья в США.

К 8.59 фьючерсы на североморскую смесь Brent подросли на 0,12 процента до $77,48 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $73,19 за баррель, что на 0,34 процента выше предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 494,8 юаня за баррель.

США в пятницу ввели ввозные пошлины на товары из Китая на общую сумму $34 миллиарда, и теперь рынок ждёт реакции Пекина, ранее пообещавшего незамедлительно принять ответные меры, которые в том числе могут коснуться импорта американской нефти.

“Мы находимся на пороге беспрецедентного торгового конфликта двух крупнейших экономик мира”, – сказал Стивен Иннес из OANDA.

При этом поддержкой котировкам остаются прогнозы дефицита сырья на мировом рынке.

По расчётам консалтинговой компании FGE, предложение нефти и конденсата из Ирана сократится на 1,7-2 миллиона баррелей в сутки из-за санкций США. Если прибавить к этому перебои с производством сырья в Венесуэле и Ливии, то резервных мощностей по добыче будет просто недостаточно, чтобы компенсировать выпадение этих объёмов нефти, пишет FGE.