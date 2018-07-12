Июньская добыча нефти ОПЕК выросла до 4-месячного максимума - МЭА

В июне добыча нефти стран ОПЕК выросла на 180 тыс. баррелей в сутки и достигла 31,87 млн б/с, говорится в отчете Международного энергетического агентства.

Это максимальное значение за последние 4 месяца.

Рост добычи нефти обеспечила, в первую очередь, Саудовская Аравия, компенсировав снижение производство в Ливии, Венесуэле и Анголе.

В результате, выполнение сделки ОПЕК+ в июне составило 120% против 158% месяцем ранее. С учетом того, что страны не-ОПЕК, участвующие в сделке, выполнили ее условия лишь на 66%, общее исполнение обязательств соглашения об ограничении добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК составило примерно 100%, отмечает МЭА.

В целом, мировые поставки нефти в июне выросли на 370 тыс. б/с - до 98,8 млн б/с за счет России и Саудовской Аравии.